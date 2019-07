Facebook

Derzeit wird am neuen Radweg vor der Schule gebaut © Juergen Fuchs

Graz wächst ungebrochen - einen Bedarf von 80 zusätzlichen Volksschulklassen bis zum Jahr 2022 haben die Fachexperten der Stadt 2016 erhoben. Beim Ausbau der Pflichtschulen geht es deshalb in der Landeshauptstadt weiter Schlag auf Schlag. Im März präsentierte man die Pläne für den Bau der vierten öffentlichen Volksschule im Bezirk Andritz. Am heutigen Freitag stellten Bürgermeister Siegfried Nagl und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner gemeinsam mit Stadtbaudirektor Bertram Werle und Winfried Ranz von der Abteilung für Bildung und Integration Details zum nächsten Schulprojekt vor, das in Angriff genommen wird. Wie schon länger bekannt werden die VS und die NMS in der Gradnerstraße zum "Schulcampus Puntigam" ausgebaut. Nun steht der Wettbewerbssieger für das Projekt fest. Erste Details: