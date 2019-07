Die Hitzewelle hat uns wieder. Nachdem Sommer und Sonne in den letzten beiden Wochen Graz eine kleinen Schwitz-Pause gegönnt haben, kehren jetzt die 30 Grad wieder zurück - begleitet von strahlendem Sonnenschein. Gewitter sollen - wenn überhaupt - erst am Sonntag Nachmittag folgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KANIZAJ Marija-M.

"Hitzerekorde werden an diesem Wochenende keine gebrochen werden", erklärt Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Dennoch: Es wird hochsommerlich und warm. Bei Temperaturen um die 30-32 Grad steht an diesem Wochenende Badewetter an - mit viel Sonne und vermutlich keinen Gewittern. Erst am Sonntag sollen leichte Quellwolken übers Grazer Becken ziehen und die Sonne zumindest ab und zu verbergen. Gewitter sind möglich, aber nicht wahrscheinlich, heißt es seitens der ZAMG. Sollte man aber einen Ausflug ins steirische Bergland planen, wäre der Samstag tendenziell empfehlenswerter: Das Gewitter- und Regenrisiko wesentlich geringer. Auf 2000 Meter Seehöhe pendeln sich die Temperaturen tagsüber bei etwa 16 Grad ein.