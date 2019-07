Nächsten Freitag, 26. Juli, eröffnet am Glockenspielplatz eine neue Strandbar in Graz: Das Beachhouse. Cocktails, Snacks und Strandeinrichtung sollen an die Karibik erinnern.

Gastro-Nachschub am Glockenspielplatz: Kommenden Freitag eröffnet das Beachhouse in Graz © Jürgen Fuchs

Wer die Urlaubstage für heuer schon verbraucht hat, hat dennoch die Möglichkeit einen kurzen Abstecher in die Karibik zu unternehmen: Kommenden Freitag, am 26. Juli, eröffnet am Glockenspielplatz 6, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Café Cinderella bzw. Graz 01 - gegenüber vom Café Glockenspiel - das neue Beachhouse. „Wir wollen die Karibik nach Graz holen“, sagt Inhaber Kaan Ikis. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Anna Baumann haben die beiden das Lokal urlaubstauglich gemacht.