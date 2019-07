Facebook

"Manner mag man eben ..." : Betty O beißt zu © Sabine Hoffmann

In Graz läuft man den süßen Schnitten immer häufiger über den Weg: Ab heute, 19. Juli, ist der Manner-Shop im Murpark neben der Filiale am Hauptplatz der zweite in der Stadt. Am Donnerstag wurde das Geschäft feierlich gesegnet und die prominenten Gäste verköstigt. „Das ist die 13. Filiale, die wir eröffnet haben - eine Glückszahl“, betont Thomas Gratzer, Vorstand der Produktion.