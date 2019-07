Nach schweren Unwettern: Am Nachmittag waren im Raum Schöckl rund 5000 Haushalte ohne Strom, im Raum Kitzeck 1500. Mittlerweile sind die meisten Schäden behoben.

Blitze über den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz-Umgebung und der Südoststeiermark © Blitzortung

Schwere Gewitter zogen am Nachmittag über die Steiermark hinweg - mit Folgen: Rund 5000 Haushalte waren am Nachmittag "aufgrund der schweren Unwetter" in Gemeinden rund um den Schöckl ohne Strom, informierte die Energie Steiermark, allein im Raum Kumberg waren es rund 2000. Später kamen auch noch 1500 Haushalte im Raum Kitzeck dazu.