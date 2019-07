So waren Limp Bizkit, Steel Panther & Co.Rock in Graz: Nostalgie-Abend in Leo-Leggins und rotem Kapperl

Beim "Rock in Graz Festival" wurde mit Limp Bizkit, Steel Panther, Guano Apes und Dog Eat Dog das Schwelgen in musikalischen Erinnerungen zelebriert. Im Gedränge gab es aber auch Verletzte.

So waren Limp Bizkit, Steel Panther & Co.

Das Publikum dürstete nach ihm: Fred Durst - Frontmann der Headline-Band "Limp Bizkit" © (c) Richard Großschädl

Gemessen an den unzähligen Cover-Songs, die beim ersten "Rock in Graz" zum Besten gegeben wurden, gastierten am Dienstagabend in der Freiluftarena B der Messe Bands wie AC/DC, The Who, Nirvana oder der Rapper Eminem.