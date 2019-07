Beim "Rock in Graz Festival" wurde mit Limp Bizkit, Steel Panther, Guano Apes und Dog Eat Dog ein ehrliches Schwelgen in musikalischen Erinnerungen zelebriert.

Das Publikum dürstete nach ihm: Fred Durst - Frontmann der Headline-Band "Limp Bizkit" © (c) Richard Großschädl

Gemessen an den unzähligen Cover-Songs, die beim ersten "Rock in Graz" zum Besten gegeben wurden, gastierten am Dienstagabend in der Freiluftarena B der Messe Bands wie AC/DC, The Who, Nirvana oder der Rapper Eminem.