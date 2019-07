Ein Mountainbikefahrer verletzte sich am Dienstag auf dem Plabutsch. Die Bergung des Verletzten gestaltete sich schwierig.

© Jürgen Fuchs

Ein 30-jähriger Mountainbiker stürzte am Dienstagnachmittag auf dem Plabutsch im unwegsamen Gelände. Weil es keine genaue Angabe gab, wo sich der Verletzte befindet, gestaltete sich die Rettung des Verletzten schwierig. Der Rettungshubschrauber C 12 versuchte ihn per Seil zu bergen, das gelang leider nicht. Die Höhenrettung der Grazer Berufsfeuerwehr rückte aus und brachte den Verletzten bodengebunden zum nächsten Weg. Er wurde ins UKH eingeliefert.