Zum ersten Mal findet heute das Musik-Festival "Rock in Graz" statt. In diesen Minuten ist Einlass auf das Messegelände.

Festivalgäste: Verena Schützenhöfer (23) und Christopher Lackner (30) © Brescakovic

Schwarze T-Shirts, schwarze Kappen, schwarze Sonnenbrillen: Die Festivalbesucher sind bereit. Vor der Messe liegt freudig-angespannte Stimmung in der Luft. In diesen Augenblicken startet das Open-Air-Musikfestival "Rock in Graz" und verspricht eine spannende Premiere mit Limp Bizkit, Steel Panther oder Skindred.