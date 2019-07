''Alles war voller Rauch''Waldbrand nahe Festival: Grazer (24) schildert Evakuierung auf Pag

In der Nacht auf Dienstag mussten Tausende Festivalbesucher auf der kroatischen Ferieninsel Pag evakuiert werden. Der Grazer Thomas Suppan war einer von ihnen.

Tausende mussten wegen eines Waldbrandes auf Pag evakuiert werden © Raphael Kniewallner

Mitten während der Feier war "plötzlich alles voller Rauch". Der 24-jährige Grazer Thomas Suppan schildert die Lage auf der kroatischen Ferieninsel Pag in der Nacht auf Dienstag. Wie berichtet, war in der Nähe des Strandes von Zrce ein Waldbrand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitete. Ganz in der Nähe feierten Tausende Besucher aus ganz Europa beim "Fresh Island Festival", einem Hip Hop Event.