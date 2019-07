Fahrzeuge stießen an Kreuzung zusammen, Mitfahrerin auf dem Mofa erlitt schwere Verletzungen.

Das Rote Kreuz hatte beim Unfall zwei Verletzte zu behandeln © Juergen Fuchs

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Mofa wurden am Montagnachmittag zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Gegen 12.15 Uhr war ein 40-jähriger Grazer mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mit der Gradnerstraße wollte er nach links abbiegen, dürfte laut Polizei aber ein aus östlicher Richtung kommendes Mofa übersehen haben. Es kam zur Kollision, der Mofa-Lenker stürzte mitsamt seiner Mitahrerin.