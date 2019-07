Graz"Electric Nation": Messe wehrt sich gegen Kritik aus Bezirkspolitik

Nach Kritik von Bezirksräten wegen zu viel Lärm bei der Mega-Party wehrt sich nun die Messe: Äußerungen wie "Zumutung" seien"nicht angebracht". Und: Man sei "nicht einmal annähernd am Limit".

© Ballguide/Hütter

Das riesige Festival namens "Electric Nation Festival" am Messegelände zieht nun für eine politische Debatte nach sich unter dem Motto: Wie viel Party darf mitten in der Stadt sein? 18.000 Leute feierten vergangenen Samstag ab Mittag weg ein Mega-Fest, die Bezirksvorsteher von Jakomini und Puntigam klagten in der Folge über die zu hohe Lärmbelastung. Klaus Strobl (ÖVP) von Jakomini sprach sogar von einer "Zumutung".