Biochemikerin Doris Ribitsch © ACIB/www.fischer.media.at

Es klingt nach einem sprichwörtlichen „Stein der Weisen“, weil damit eine der globalen Umweltgefährdungen gebannt werden könnte. So hat Doris Ribitsch im Rahmen eines Forschungsprojekts des in Graz beheimateten Kompetenzzentrums für industrielle Biotechnologie (acib) Pilze ausfindig gemacht, die – vereinfacht – Plastik abbauen können. Verantwortlich dafür sind Enzyme, die im Labor maßgeschneidert für diese Aufgabe hergestellt werden können, erklärt Ribitsch. Das hat weniger mit geheimnisvoller Alchemie als mit einem genauen Analysieren von Vorgängen in der Natur zu tun, wo nach Stoffen gesucht wurde, die dem Plastik strukturell ähnlich sind. So stieß man auf Pflanzenzellwände wie beispielsweise die wachsartige Haut von Äpfeln. Pilze mit bestimmten Enzymen können diese natürlichen Polyester spalten und abbauen.