Die Chainsmokers ließen sich unterm Uhrturm feiern © Christof Hütter

Den ersten großen Höhepunkt feierte das erste Electric Nation Festival ausnahmsweise schon am Nachmittag: Bei den Chainsmokers flogen die Hände nur so in die Luft, die jubelnden Fans tummelten sich geballt vor der Bühne. Das US-amerikanische DJ-Duo ließ Funken sprühen und die Bühne brennen – von Müdigkeit keine Spur. Gestern noch am Ultra Europe Festival in Split, ging es nach dem Auftritt für die beiden Amerikaner gleich weiter zum nächsten Auftritt – am „Airbeat One“ in Norddeutschland.