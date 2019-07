Kleine Zeitung +

18.000 Fans tanzen mit Electric Nation Graz: Steve Aoki hat abgesagt - Ersatz wird eingeflogen

Zum ersten Mal in Graz: Das große EDM-Event "Electric Nation". Wir sind heute live dabei, wenn heimische und internationale Stars den 18.000 erwarteten Gästen am Messegelände einheizen. Breaking News gab es am Nachmittag: Steve Aoki hat leider abgesagt, Ersatz wurde aber gefunden.