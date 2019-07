Facebook

Graz - schönste und jüngste aller Hauptstädte © Fuchs Jürgen

292.269 Menschen lebten zu Jahresbeginn in Graz, das sind um 22,9 Prozent mehr als noch 1989. Die meisten Einwohner hat Jakomini, am dichtesten besiedelt ist Lend, in der Inneren Stadt wohnen die wenigsten und am meisten Platz hat man in Ries.