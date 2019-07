Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SPÖ-Chef Michael Ehmann (rechts) will als Gemeinderat von Bürgermeister Siegfried Nagl künftig informiert über neue Beraterverträge informiert werden © Jürgen Fuchs

Der Streit um den hoch dotierten Beratervertrag für einen Beamten in Ruhe löst nun in Graz eine politische Debatte über solcher Verträge im Allgemeinen aus. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hatte ja einen Beratervertrag für den Ex-Beamten Helmut Nestler in Höhe von 6000 Euro pro Monat auf ein Jahr unterschrieben - im letzten Moment aber wieder einseitig aufgelöst. Jetzt läuft ein Gerichtsverfahren.