Nur elf von 50 erfassten Lokalen hoben die Getränkepreise nicht an. In Graz zahlt man meist um 20 Prozent mehr für Getränke.

Arbeiterkammer verglich Getränkepreise © mhp - Fotolia

Die Marktforscher der steirischen Arbeiterkammer gingen auf eine ausgedehnte Lokaltour durch das Land - nicht um zu trinken, sondern um die Getränkepreise zu vergleichen. In 54 Lokalen wurden insgesamt 540 Preise von Kaffee, Bier, Spritzer, Aufspritzgetränken und Furchtsäften erhoben. Fazit: 50 Lokale waren mit dem Vorjahr vergleichbar, davon gab es in elf keine Preiserhöhungen. In den anderen gab es meist moderate Anstiege um 10 Cent.