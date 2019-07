Insasse des Hochsicherheitsbereichs der Karlau wurde in die Justizanstalt Stein verlegt. Sein Plan für eine Revolte flog durch einen Mithäftling auf. Gefängnis ist derzeit überbelegt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einzelhaftraum in der Justizanstalt Karlau © Juergen Fuchs

Aufregung gab es Ende der Vorwoche in der Justizanstalt Graz-Karlau. Ein Häftling soll mit anderen eine Revolte geplant haben, an deren Ende sogar die Geiselnahme von Wachpersonal stehen sollte. Der Mann wurde umgehend in die Justizanstalt Stein verlegt.