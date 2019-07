Facebook

Immer weniger büffeln für den Führerschein © photocrew/Fotolia

Das Interesse am B-Schein und jenes der – vor allem urbanen – Jugendlichen am eigenen Boliden sinkt zunehmend. Das belegen, wie berichtet, die statistischen Zahlen, wonach in Österreich im Jahr 2008 noch 87.568 B-Führerscheine und 2018 nur noch 80.243 rosa Scheine für Pkw erworben wurden.