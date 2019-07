Facebook

Rettungsschwimmfortbildung auf der Mur © BMLV/GREBIEN

Wenn Sie am Mittwoch in Graz Personen in der Mur wahrgenommen haben, kein Grund zur Sorge! Es handelte sich um Soldaten des Bundesheeres, die unter Einsatzbedigungen trainieren. Die fünf Teilnehmer sind Rettungsschwimmer, die ihre Fähigkeiten auch im fließenden Gewässer unter realistischen Bedingungen unter Beweis stellen. Hintergrund: Viele steirische Kasernen liegen an Flüssen, da ist es von Vorteil, wenn es in den Kasernen Rettungsschwimmer mit entsprechenden Kenntnissen gibt.