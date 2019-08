Baustellen-Blog Hauptplatz erstrahlt in neuem Glanz

Facebook

Seit heute gilt wieder freie Fahrt über den frisch gepflasterten Hauptplatz © Nikolaus Zoltan

5. August

Die Großbaustelle am Hauptplatz ist nach rund einem Monat fertiggestellt. Das gibt Grund zur Freude: Die Straßenbahnlinien 1, 4, 5 und 7 fahren seit heute Morgen wie gewohnt, und Einkaufsbummel sind wieder möglich, ohne Staub und Lärm ertragen zu müssen. An die aufwendige Sanierung erinnern nur mehr ein paar Baustellenfahrzeuge, die erst weggeräumt werden müssen – und die in Mitleidenschaft gezogene Weikhard-Uhr.