Baustellen-Blog B70 wird saniert - neue Baustelle in Lieboch

Die Baustelle am Kaiser-Josef-Platz ist im Hochbetrieb © Kübra Karatas

4. August

Diesmal eine Meldung aus dem Grazer Umland. In Lieboch müssen Autofahrer ab morgen, Montag, acht geben, denn: Am Kreisverkehr B70/Bahnhofstraße wird eine Baustelle errichtet, die B70 saniert.

Das heißt: Vom Kreisverkehr Waldhof (Unimarkt) bis zur Baustelle Kreisverkehr B70/Bahnhofstraße ist bis einschließlich 19. August das Zufahren von den Seitenstraßen auf die Packer Straße nur in Richtung Ortsmitte (Lieboch) möglich.