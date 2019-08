Baustellen-Blog Exerzierplatzstraße als Gefahr für blinde Fußgänger

Facebook

Eine Todesfalle: Kein Zebrastreifen - und doch führt das Blindenleitsystem auf die Straße. © LR Jenatschek

10. August: Willkommen in Schilda!

Wieder Aufregung in Gösting. In der Exerzierplatzstraße sind die Arbeiter zwar erneut verschwunden - sie haben aber zwei Säulen hinterlassen, die nun mehr Platz einnehmen als zuvor (siehe Eintrag vom 13. Juli). Viel kurioser mutet da aber das Verkehrsschild an: Der Fußgängerübergang ist durgestrichen, auch gibt es keine Zebrastreifen. Und doch verweist ein Blindenleitsystem auf die Straße. Eine echte Gefahr, wie uns Leser melden ...