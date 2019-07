Baustellen-Blog Deshalb wird beim "Eisernen Tor" gegraben

Facebook

Blick auf die Arbeiten beim "Eisernen Tor" © Julian Melichar

20. Juli: Zwei Fliegen mit einer Klatsche ...

Wer in den letzten Tagen, durch den ausbleibenden Schienenverkehr in der Innenstadt angeregt, einen Fußmarsch vom Jakominiplatz Richtung Hauptplatz wagte, der sah sich womöglich mit einer weiteren Baustelle konfrontiert. Gleich am Eisernen "Tor" zur Herrengasse, auf Höhe Kaiserfeldgasse wird nämlich zur Zeit ebenfalls gegraben.