Baustellen-Blog An 548 Baustellen wird in Graz aktuell gearbeitet

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine von 548: Die Baustelle in der Landhausgasse, wo Pflasterstein für Pflasterstein die Fußgängerzone erweitert wird © Moritz Linni

28. Juli: 548 aktive Baustellen in ganz Graz

Die Liste hat es in sich: Laut Auflistung der Stadt Graz sind aktuell 548 Baustellen aktiv. Das reicht von Großbaustellen wie am Hauptplatz oder in der Alten Poststraße oder in der Münzgrabenstraße bis hin zu kleineren die Verlegung einer Fernwärmeleitung; das reicht von einem Masttausch in der Adlergasse bis hin zur Verlegung einer Wasserleitung in der Zweiglgasse.