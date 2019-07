Grazer Second-Hand-Boutique"Für mich ist mein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen"

Facebook

Tamina Bauer mit ihrem Mann Harald Bauer vor dem Schaufenster des Second-Hand-Ladens "Mina" © Alex Tengg

"Es gibt keinen Tag, an dem ich den Schritt bereuen würde", sagt Tamina Bauer nicht ohne Stolz. Vor einem halben Jahr eröffnete sie im Annenviertel einen kleinen Second-Hand-Laden für Mode, Schmuck und Accessoires. "Damit ging für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung", erzählt die 61-Jährige. Ein Traum, an den sie selbst schon fast nicht mehr glaubte.