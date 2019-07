Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Hauptplatz, Ecke Murgasse/Sackstraße werden bis zum 4. August die Gleise erneuert © LR Severin Kann

Wer mit der Straßenbahn durch Graz fahren will, muss sich komplett neu orientieren. Die Graz-Linien haben heute mit ihrer Mega-Baustelle am Hauptplatz begonnen, die zur Folge hat: Bis zum 4. August fahren im Grazer Zentrum keine Straßenbahnen mehr, in der Herrengasse fahren überhaupt keine Öffis in dieser Zeit.