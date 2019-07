Erstmals haben in der Steiermark Schüler das "International Baccalaureate" ablegen können. Schüler der Grazer Gibs waren die Pioniere.

© Ballguide/Pajman

Das International Baccalaureate (IB) ist eine global anerkannte Matura, die an 16 Schulen in Österreich angeboten wird. Mit der Grazer International Bilingual School - kurz Gibs - ist nur eine davon in der Steiermark.