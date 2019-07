Oscar-gekrönte Filmhits genießen oder doch einfach am Mur-Ufer entspannen? Das Grazer Freiluft-Angebot lockt die Bürger mit viel Kino, Musik und dezenter Strand-Stimmung aus dem Haus.

Sommer in der Stadt

Kino unter freiem Himmel wie hier auf der Murinsel gehört zum Sommer in der Stadt einfach dazu © Harry Fischer

Elton John und Sting machten es vor: "Open-Air" und Graz passen einfach zusammen. Es müssen aber nicht immer Weltstars sein, wenn man die Freizeit am Abend an der frischen Luft verbringen möchte: Das kulturelle Sommer-Angebot in der Landeshauptstadt kann sich sehen lassen. Vor allem Filmliebhaber kommen diesen Sommer auf ihre Kosten, für sie gibt es gleich zwei Freiluft-Kinos - im Lesliehof (Raubergasse 10) und auf der Murinsel.