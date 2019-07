Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der oder die Täter drangen durch die unversperrte Tür ein © Symbolbild: APA/dpa/Nicolas Armer

Ziel eines Einschleichdiebs wurde die Wohnung einer 83-jährigen Pensionistin in der Rohrerbergstraße in Graz-Andritz. Irgendwann im Zeitraum zwischen 24. und 27 Juni hatte der unbekannte Täter die unversperrte Wohnungstür geöffnet und sich im Wohnungsinneren bedient. Er stahl aus dem Nachtkästchen der Frau einen Bargeldbetrag in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den oder die Täter, denn eine Beschreibung liegt nicht vor. Wer etwas beobachtet hat, kann sich an die Polizeiinspektion Graz-Andritz wenden: Tel. 059133-6581.