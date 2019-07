Facebook

© Holi Festival

Sechs Jahre lang tourt das Holi-Festival bereits durch Europa, über 250.000 Besucher warfen allein in Österreich mit bunten Farben um sich. Am 7. September soll es nun zu Ende sein, das letzte Mal heißt es "Happy Holi!" in Graz. "In Österreich gibt es durch das kleine Einzugsgebiet ein begrenztes Potenzial. Daher ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen. Vielleicht nicht für immer, aber im näheren Zeitraum wird es kein Holi-Festival in Österreich mehr geben", sagt Marketingleiter Johannes Reinthaler.