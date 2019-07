Facebook

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen © (c) MAK - Fotolia

Zu einer brenzligen Situation kam es am Donnerstagabend in einer Wohnung im Brauquartiert Graz-Puntigam. Die 51-jähriger Bewohnerin hatte gegen 17.30 Uhr eine Pfalnne mit Öl auf die heiße Herdplatte gestellt. Während sie in einen anderern Raum ging, fing das Öl zu brennen an.