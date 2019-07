Grazer hatte Pfanne mit Öl am Herd vergessen. Seine Frau (51) versuchte den Brand zu löschen.

Das Brauquartier Puntigam (Archivbild) © Juergen Fuchs

Nach einem Küchenbrand in der Wohnanlage "Brauquartier" in Graz-Puntigam musste am Donnerstag eine 51-jährige Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.