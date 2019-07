Ein Mann drehte mit einem Baby in der Hand durch. Wiener Polizist in Zivil schritt beherzt ein und verhinderte Schlimmeres.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizeieinsatz in Eggenberg © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Es passierte am Donnerstagnachmittag in Eggenberg. "Ein Mann sprang plötzlich auf die Straße, belästigte Passanten und schlug auf Autos ein", schildert eine Beamtin der Polizeiinspektion Eggenberg. Besonders dramatisch daran war, dass er dabei ein Baby in der Hand gehalten hat.