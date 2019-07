Kleine Zeitung +

Fashion Week Berlin Lena Hoscheks betörende Hexen in Tüll und Spitze

Lena Hoschek erklärt Frühjahr und Sommer 2020 zur "Season Of The Witch: Bei der Fashion Week Berlin zeigte sie am Mittwoch eine märchenhafte Kollektion mit "mystischem Touch" und voller Gegensätze.