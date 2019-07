Segen oder Fluch?Gastro und Hitze: Grazer Mittagsgeschäft leidet

Facebook

Auch im Gastgarten des Freigeist lässt das Mittagsgeschäft bei diesen Temperaturen zu Wünschen übrig © Manuel Hanschitz/Ballguide

Die Hitze hatte in den vergangenen Tagen Graz wieder fest im Griff. Jubelschreie löste diese aber bei den Grazer Gastronomen nicht aus - zumindest nicht, was das Mittagsgeschäft betraf. Im Burger-Lokal "Freigeist" in der Klosterwiesgasse war es etwa in den letzten Tagen zur Mittagszeit immer eher ruhig - "was tatsächlich untypisch ist", wie Geschäftsführer Andreas Hammer anmerkt. Allerdings habe sich der Besucheransturm nach hinten verschoben. "Normalerweise beginnt bei uns der rege Betrieb ab 17 Uhr, an wirklich heißen Tagen verschiebt sich das - die Leute kommen gar erst ab 19.30 Uhr." Etwas Positives bleibt aber: Die Gäste sitzen an den Abenden länger. Was gibt es schließlich angenehmeres als eine laue Sommernacht im Freien.