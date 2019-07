Nach Stromausfall saß ein junger Grazer unbemerkt im Aufzug fest. Ein Notrufsystem gab es in dem alten Aufzug nicht – kein Einzelfall.

Vorfall in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Schindlmaier hat seinen Sohn nach mehr als zwei Stunden aus dem steckengebliebenen Lift befreien lassen können © Alexander Danner

Ein Aufzug, der um fünf Uhr früh stecken bleibt, weil der Strom ausfällt, ein Alarmknopf, der ein nicht besonders lautes Signal von sich gibt, aber keine Verbindung mit einer Notrufzentrale herstellt, kein Handy in der Tasche – das ist der Albtraum, den ein 14-Jähriger vergangenen Samstag in Graz erlebte. Mittlerweile haben sich der Betroffene und seine Familie so weit gefasst, dass sie von den zweieinhalb Stunden erzählen können, die der Jugendliche gefangen war.