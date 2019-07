Kleine Zeitung +

Inkognito im El Pescador Sting orderte seinen eigenen Wein in Graz

An Englishman in Graz: Schon seit Dienstag weilt Sting in der Murmetropole, heute Donnerstag spielt er am Freigelände der Messe seine "My Songs". Gestern tauchte er im Fischlokal "El Pescador" auf - und blieb fast unerkannt.