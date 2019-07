Keine Trams über Jakomini- und Hauptplatz. Warum an den Gleisen schon wieder gebaut wird und wie Sie trotzdem ans Ziel kommen.

Baustellen in Graz

Die Grazer kennen es schon: wieder eine Gleisbaustelle in der Innenstadt, so wie hier 2015. © (c) HOFFMANN SABINE

Gleich zwei große Baustellen schmeißen diesen Sommer den Öffi-Fahrplan über den Haufen. Vom 6. Juli bis zum 4. August werden Schienenarbeiten in der Innenstadt durchgeführt, in diesem Zeitraum fahren Öffis überhaupt nicht durch die Herrengasse. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, geht es mit der Instandsetzung an den Haltestellen 3, 6, 31 und 39 munter weiter.