Kleine Zeitung +

Shopping City Seiersberg Neueröffnung: Ein erster Blick in den neuen Flagship-Store von MediaMarkt

Am Mittwochabend, 3. Juli, gab es für ausgewählte Gäste und Kunden einen exklusiven Einblick in den umgebauten MediaMarkt Seiersberg. Am Donnerstag wird offiziell eröffnet.