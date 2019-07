Kleine Zeitung +

Gewitter in der Steiermark Blitz schlug in Wirtschaftsgebäude ein, Erdrutsch verlegte Straße

Nach den heißen Temperaturen der vergangen Wochen und den Gewittern der letzten beiden Tage hat die Steiermark am Mittwochnachmittag wieder heftige Gewitter abbekommen. In Rollsdorf (Bezirk Weiz) schlug der Blitz in ein Wirtschaftsgebäude ein.