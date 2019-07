Heute wollen rund 10.000 Fans das allerletzte Konzert von Sir Elton John am Freiluftgelände der Grazer Messe sehen. 1999 hätte er schon einmal ein Open Air mitten in Graz spielen sollen: Das - ohnehin umstrittene - Konzert auf der Passamtswiese musste aber kurzfristig abgesagt werden.

Archivbild: Elton John im Jahr 1999 © AP

"Selten hat wohl ein Konzert, das nie stattgefunden hat, so viel Staub aufgewirbelt", schrieb die Kleine Zeitung Ende des Jahres 1999. Und das, obwohl es mitten im Grünen stattgefunden hätte - im Grazer Stadtpark nämlich. Der Reihe nach: Am 7. Juli 1999 - also fast genau 20 Jahre vor dem Abschiedskonzert heute Mittwoch in Graz - hätte Superstar Elton John auf der Passamtswiese auftreten sollen. Das Gastspiel auf der landschaftsgeschützten Wiese löste allerdings ein wahres Gerangel zwischen Veranstaltern und Naturschützern aus. Bürgermeister Alfred Stingl bemühte sich, das Konzert zu ermöglichen, das Baurechtsamt erließ schließlich eine Bewilligung mit Auflagen.