Die Talsohle sei durchschritten, aber 1200 zusätzliche Lehrlinge würde die steirische Gastronomie und Hotellerie überaus gerne ausbilden. Daher geht die WK in steirischen Bädern auf Tour.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friedl, Pöllerbauer, Mihov und Spreitzhofer © kk

Im Straßganger Bad in Graz ging am Mittwoch die "Job mit Aussicht"-Kampagne gleichsam übers Handtuch. Weil man dringend Fachkräfte sucht, sollen im Sommer zwischen Wiese und Wasser junge Leute für eine Lehre im Tourismus, in der Hotellerie und Gastronomie begeistert werden.