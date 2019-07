Abschied von einem Extravaganten: Elton John (72) ist am Ende der langen „Yellow Brick Road“ angekommen. Und 10.000 Grazer sind heute am Freigelände der Grazer Messe dabei. Die wichtigsten Infos zum Konzert.

Ab 20 Uhr greift er in die Tasten in Graz: Sir Elton John auf Abschiedstournee in der Schweiz © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Ein kleines Grüppchen wartete schon am Nachmittag vor dem Eingang zum Konzertgelände in der Grazer Fröhlichgasse. Die meisten der 10.000 Fans, die heute erwartet werden, warteten allerdings den Einlass ab: Seit 18 Uhr strömen die Menschen ins Gelände - bei leichtem Regen, der aber nicht das ganze Konzert andauern dürfte. (Achtung, es sind keine Regenschirme am Gelände erlaubt - unbedingt Ponchos und Pellerinen mitbringen!)