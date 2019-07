Kleine Zeitung +

Naturschutz-Beauftragter Bäume in Graz: „Wann wacht die Politik endlich auf?“

Der Naturschutzbeauftragte Wolfgang Windisch appelliert an die Politik, Bäumen mehr Wert beizumessen und auf den Ruf aus der Bevölkerung zu reagieren: "Es sind massivste Maßnahmen in Graz notwendig. Die Eschen brennen uns ja jetzt schon an den Kronen ab."