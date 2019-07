Alle Jahre wieder werden die Öffi-Tickets mit 1. Juli teurer. Die neuen Tarife für Bus und Tram in Graz und der Steiermark im Überblick - und wie man doch Geld sparen kann.

Die Ausnahme von der Regel: Der Zehnerblock kostet trotz allgemeiner Tariferhöhung gleich viel wie vorher: 20,60 Euro © Jürgen Fuchs

Heute ist so weit: Die jährliche Preissteigerung der Öffi-Tarife tritt in Kraft. Jedes Jahr mit 1. Juli steigen die Preise für Bus und Tram in Graz und steiermarkweit - die Kritik, dass damit der Umstieg vom Privat-Pkw zu den öffentlichen Verkehrsmitteln noch schwieriger schmackhaft gemacht werden kann, blieb einmal mehr ohne Folgen.