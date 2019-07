Facebook

© KLZ/Gernot Eder

Er könne es nicht mit Sicherheit sagen, aber Vergleichbares habe er zumindest in Österreich noch nicht entdeckt, meint Friedrich Probst auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Der Geschäftsführer der Grazer Bestattung bestätigt damit ein ungewöhnliches Service, über das seit Tagen in der Landeshauptstadt gesprochen wird: Das Tochterunternehmen der Holding Graz bietet ab sofort die Möglichkeit, per Livestream an Verabschiedungen teilzunehmen.