78-Jähriger ging im Badesee eines Freizeitzentrums in Röthelstein plötzlich unter. Gäste zogen ihn aus dem Wasser, konnten aber nichts mehr für den Mann tun.

Auch der Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen © APA/JAKOB GRUBER

Wieder ein Badeunfall in der Steiermark. Am Samstag kurz nach Mittag verunglückte ein Pensionist beim Schwimmen in einem Badesee im Bezirk Graz-Umgebung.