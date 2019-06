Facebook

© Stefan Pajman/ballguide

Kurz vor 12 Uhr war heute ungewöhnlich viel los am Grazer Hauptplatz - vor allem junge Menschen tummelten sich dort. Inmitten von einigen Touristen fielen sie nach und nach zu Boden und blieben regungslos liegen. Die Uhr am Rathaus zeigte exakt 11.55 Uhr an - also fünf Minuten vor 12.